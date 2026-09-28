Турция — Италия: во сколько начало матча Лиги наций
Сборные Турции и Италии сыграют во 2-м туре группы А1 Лиги А Лиги наций УЕФА в понедельник, 28 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Ататюрк Спор Комплекси» в Бурсе и начнется в 21.45 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры Турция — Италия можно в матч-центре «СЭ».
Прямую трансляцию в России покажет онлайн-платформа Okko — именно она указана УЕФА в качестве официального вещателя Лиги наций на территории России.
Обе сборные начали турнир с поражений. Турция в 1-м туре дома уступила Франции (0:1), а Италия в Риме проиграла Бельгии (0:2). После первого матча у обеих команд по 0 очков.
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