Турция разгромила Фарерские острова, Черногория победила Румынию в Лиге наций

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4 июня в Стамбуле сборная Турции одержала разгромную победу над Фарерскими островами (4:0) в матче группы 1 дивизиона С Лиги наций-2022.

В составе турецкой команды голы забили Дженгиз Юндер, Халил Дервишоглу, Сердар Дурсун и Мерих Демирал.

Турция с тремя очками лидирует в своей группе. Фарерские острова занимают последнее, четвертое место.

В параллельной игре Черногория оказалась сильнее Румынии (2:0) в матче группы 3 дивизиона B Лиги наций-2022.

У Черногории отличились Стефан Мугоша и Марко Вукчевич. На счету бывшего хавбека «Рубина» Сеада Хакшабановича результативная передача.

Черногория лидирует в группе с тремя баллами. Румыния — четвертая с 0 очков.