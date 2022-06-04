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Сегодня, 23:40

Турция разгромила Фарерские острова, Черногория победила Румынию в Лиге наций

Читать «СЭ» в
Футболисты сборной Турции празднуют забитый гол.
Фото Reuters

4 июня в Стамбуле сборная Турции одержала разгромную победу над Фарерскими островами (4:0) в матче группы 1 дивизиона С Лиги наций-2022.

В составе турецкой команды голы забили Дженгиз Юндер, Халил Дервишоглу, Сердар Дурсун и Мерих Демирал.

Турция с тремя очками лидирует в своей группе. Фарерские острова занимают последнее, четвертое место.

Лига наций C. Группа 1
04 июн, 21:45. Basaksehir Fatih Terim Stadium (Стамбул)
Турция
4:0
Фарерские острова
Голы
Дженгиз Юндер, 37 (1:0), Халил Дервишоглу, 47 (2:0), Сердар Дурсун, 82 (3:0), Мерих Демирал, 85 (4:0)
Турция
Угурджан Чакыр Кадиоглу Чаглар Сеюнджю (Догукан Синик, 47) Мерих Демирал Мерт Мюльдюр Керем Актюркоглу (Каан Айхан, 46) Хакан Чалханоглу Дорухан Токез (Озджан, 65) Дженгиз Юндер (Юнус Акгюн, 80) Энес Юнал Халил Дервишоглу (Сердар Дурсун, 65)
Фарерские острова
Нильсен Давидсен Аскхам Фере Йоенсен Йонссон (Андреасен, 54) Ханссон (Mads Mikkelsen, 86) Ватнхамар (Эдмундссон, 86) Ватнхамар Ролантссон (Агнарссон, 53) Йоханнесен (Ольсен, 53)
Предупреждения
Чаглар Сеюнджю 25’, Дженгиз Юндер 45’  -  Ватнхамар 32’, Ханссон 45’
Судьи
Канн (Мальта)

В параллельной игре Черногория оказалась сильнее Румынии (2:0) в матче группы 3 дивизиона B Лиги наций-2022.

У Черногории отличились Стефан Мугоша и Марко Вукчевич. На счету бывшего хавбека «Рубина» Сеада Хакшабановича результативная передача.

Черногория лидирует в группе с тремя баллами. Румыния — четвертая с 0 очков.

Лига наций B. Группа 3
04 июн, 21:45. Gradski (Подгорица)
Черногория
2:0
Румыния
Голы
Мугоша, 66 (1:0), Вукчевич, 87 (2:0)
Черногория
Миятович Вукчевич Вуячич Томашевич Вешович Марушич (Вукчевич, 79) Янкович (Радунович, 84) Йовович (Божович, 56) Раичкович (Шчекич, 79) Мугоша Хакшабанович (Савичевич, 84)
Румыния
Ницэ Рацю Кристя (Крецу, 13) Кирикеш Рус Банку Олару (Максим, 46) Марин (Чикылдэу, 78) Тэнасе (Алибек, 66) Иван Михэйлэ (Митрицэ, 65)
Предупреждения
Йовович 43’, Божович 90’  -  Банку 27’
Судьи
Экберг (Швеция)

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Румынии по футболу
Сборная Турции по футболу
Сборная Фарерских островов по футболу
Сборная Черногории по футболу
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