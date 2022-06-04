Турция разгромила Фарерские острова, Черногория победила Румынию в Лиге наций
4 июня в Стамбуле сборная Турции одержала разгромную победу над Фарерскими островами (4:0) в матче группы 1 дивизиона С Лиги наций-2022.
В составе турецкой команды голы забили Дженгиз Юндер, Халил Дервишоглу, Сердар Дурсун и Мерих Демирал.
Турция с тремя очками лидирует в своей группе. Фарерские острова занимают последнее, четвертое место.
В параллельной игре Черногория оказалась сильнее Румынии (2:0) в матче группы 3 дивизиона B Лиги наций-2022.
У Черногории отличились Стефан Мугоша и Марко Вукчевич. На счету бывшего хавбека «Рубина» Сеада Хакшабановича результативная передача.
Черногория лидирует в группе с тремя баллами. Румыния — четвертая с 0 очков.
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