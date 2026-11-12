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Турция — Бельгия: результат матча Лиги наций 12 ноября 2026

Сборная Бельгии обыграла Турцию в матче Лиги наций

Сергей Ярошенко

Сборная Бельгии обыграла Турцию в матче 5-го тура группового этапа Лиги Наций — 2:1.

Встреча прошла в Измире (Турция).

У гостей отличились полузащитники Кевин Де Брейне на 27-й минуте и Шарль де Кетеларе на 30-й минуте. Единственный гол хозяев на 20-й минуте забил Арда Гюлер.

Бельгийцы набрали 9 очков и занимают второе место в турнирной таблице 1-й группы. Турки с 0 очками занимают последнюю строчку.

В заключительном туре 15 ноября Бельгия на своем поле сыграет с Италией, а Турция в тот же день сыграет с Францией.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 1.
12 ноября, 20:00. Gursel Aksel (Измир)
Турция
1:2
Бельгия

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Сборная Бельгии по футболу
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