Тумбакович: «Все главные победы сборной Сербии еще впереди»

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович после победы над Россией в Лиге наций (5:0) отметил, что верит в успех его команды в будущем. Также он добавил, что рад успех молодых игроков.

— У нас очень молодой состав, все главные победы еще впереди, — цитирует Blic Тумбаковича. — Я очень рад за футболистов, которые вышли на замену и усилили игру. Они — молодые, и помогут нам еще не раз в следующих отборочных циклах. Я вообще не думал так рано выпускать Влаховича, а пришлось. Тот вышел — и сразу забил. Да, проблемы с коронавирусом помешали собрать оптимальный состав, но я рад за нашу молодежь.