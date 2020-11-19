Тумбакович: «Не знаю, почему Россия провела такой матч»
01:55
Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович после победы над Россией в Лиге наций (5:0) отметил, что не знает, почему так сыграла российская команда. Сербы еще в первом тайме забили четыре мяча.
— Не знаю, почему Россия провела такой матч, — сказал Тумбакович. — Может быть они несерьезно восприняли нас, были слишком самоуверенны. (Севастиан Терлецкий)
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020
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