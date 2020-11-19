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Тумбакович: «Не знаю, почему Россия провела такой матч»

01:55
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Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович после победы над Россией в Лиге наций (5:0) отметил, что не знает, почему так сыграла российская команда. Сербы еще в первом тайме забили четыре мяча.

— Не знаю, почему Россия провела такой матч, — сказал Тумбакович. — Может быть они несерьезно восприняли нас, были слишком самоуверенны. (Севастиан Терлецкий)

Сербия — Россия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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