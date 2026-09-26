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Трюффер назвал лучшего игрока матча Турция — Франция

Евгений Козинов
Корреспондент
Адриен Трюффер.
Фото AFP

Защитник сборной Франции Адриен Трюффер прокомментировал победу над Турцией (1:0) в матче Лиги наций.

«У нас был хороший настрой. Нам удалось быть эффективными у обеих штрафных площадей, а это было непросто. Не все получилось идеально, мы не показали суперигры, но самое главное — запомнить эту победу. Лучший игрок матча? Наверное, Майкл Олисе. Он отдал голевую передачу», — приводит L'Equipe слова Трюффера.

24-летний защитник вернулся в сборную Франции спустя четыре года после своего дебютного матча за национальную команду.

Во 2-м туре Лиги наций Франция сыграет с Бельгией, а Турция встретится с Италией. Оба матча пройдут 28 сентября.

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