Трибуны освистывали гимн Израиля перед началом матча сборной страны в Париже

Болельщики на трибунах стадиона «Стад де Франс» освистали гимн Израиля перед началом матча национальной команды этой страны против сборной Франции. Об этом сообщает Reuters.

Игра проходит в пригороде Парижа Сен-Дени в рамках дивизиона А Лиги наций. После перерыва счет в матче не открыт.

Ранее СМИ сообщали, что французские власти приняли беспрецедентные меры безопасности перед игрой в связи с недавними нападениями в Амстердаме на фанатов израильского клуба «Маккаби» Тель-Авив после встречи общего этапа Лиги Европы с «Аяксом» (0:5).

Франция с 9 очками занимает 2-е место в таблице группы 2 дивизиона А. Израильтяне находятся на последнем, 4-м месте без набранных очков.