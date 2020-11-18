Три игрока сборной Сербии заразились коронавирусом перед матчем с Россией

Три футболиста сборной Сербии сдали положительные тесты на коронавирус перед матчем Лиги наций против России, сообщает пресс-служба сербской национальной команды.

Инфекция была обнаружена у вратаря Джордже Николича и полузащитников Сергея Милинковича-Савича и Дарко Лазовича. Также, положительный тест сдал один из физиотерапевтов сборной Сербии. Все четверо находятся на самоизоляции.

Игра пройдет в Белграде в среду, 18 ноября. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Сербия — Россия. Начало — в 22.45 (мск).