Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Три игрока сборной Сербии заразились коронавирусом перед матчем с Россией

13:06
Сергей Милинкович-Савич. Фото Instagram
Сергей Милинкович-Савич. Фото Instagram
Теги:

Три футболиста сборной Сербии сдали положительные тесты на коронавирус перед матчем Лиги наций против России, сообщает пресс-служба сербской национальной команды.

Инфекция была обнаружена у вратаря Джордже Николича и полузащитников Сергея Милинковича-Савича и Дарко Лазовича. Также, положительный тест сдал один из физиотерапевтов сборной Сербии. Все четверо находятся на самоизоляции.

Игра пройдет в Белграде в среду, 18 ноября. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Сербия — Россия. Начало — в 22.45 (мск).

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 15964
Все опросы
Россия выиграет свою группу в Лиге наций?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
12
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир