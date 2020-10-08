Три футболиста «Шахтера» смогут сыграть за сборную Украины против Германии и Испании

Три футболиста «Шахтера» смогут отправиться в сборную Украины на ближайшие матчи Лиги наций, сообщает сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). К национальной команде присоединятся полузащитники Марлос и Виктор Коваленко, а также защитник Валерий Бондарь.

Ранее стало известно, что девять игроков и девять сотрудников «Шахтера» заразились коронавирусом. УАФ сообщает, что среди них Николай Мативенко и Жуниор Мораес. До этого появилась информация о положительном результате теста на COVID-19 у Андрея Пятова и Тараса Степаненко.

Без игроков «Шахтера» сборная Украины уступила сборной Франции (1:7) в товарищеском матче. Команде Андрея Шевченко предстоят матчи Лиги наций со сборными Германии (10 октября) и Испании (13 октября).