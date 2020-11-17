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Тренер сербов — о матче Лиги наций: «Россия — большая футбольная нация»

19:49
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Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович на пресс-конференции перед матчем с Россией в Лиге наций уважительно отозвался о сопернике.

— Вызов в сборную — уже мотивация, — сказал Тумбакович. — А тут матч с Россией — это большая футбольная нация, хороший раздражитель. Так что приложим все силы для достижения хорошего результата. У России много классных игроков, они могут менять состав и тактику, так что возможны всякие сюрпризы.

Матч 6-го тура Лиги наций Сербия — Россия пройдет в среду, 18 ноября. Начало — в 22.45 (мск).

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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