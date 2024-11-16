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Тренер сборной Венгрии Салаи был госпитализирован, он находится в сознании

Алина Савинова
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16 ноября. Сборная Венгрии встречается с командой Нидерландов в матче Лиги наций.
Фото Reuters

Венгерская футбольная федерация рассказала о состоянии тренера национальной команды Адама Салаи, который потерял сознание во время матча 5-го тура группового турнира Лиги наций против Нидерландов.

36-летнему специалисту стало плохо на первых минутах встречи. Матч на время был остановлен, однако вскоре игру возобновили.

«Состояние Адама Салаи стабильное, он находится в сознании. Некоторое время назад его отвезли на машине скорой помощи в больницу Амстердама для обследования», — говорится в заявлении федерации.

Игра проходит на «Йохан Кройф Арене» в Амстердаме (Нидерланды). «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги наций.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Венгрии по футболу
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Помощнику главного тренера сборной Венгрии стало плохо во время матча Лиги наций против Нидерландов

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