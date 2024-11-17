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Сегодня, 13:08

Тренер сборной Венгрии рассказал о своем состоянии после приступа

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тренеру сборной Венгрии Адаму Салаи стало плохо во время матча с Нидерландами (0:4).
Фото Global Look Press

Член тренерского штаба сборной Венгрии Адам Салаи сообщил о своем самочувствии после приступа, перенесенного в матче против Нидерландов (0:4) в 5-м туре группового турнира Лиги наций.

«Спасибо за множество сообщений, у меня все хорошо», — написал Салаи в соцсетях.

36-летнему специалисту стало плохо на первых минутах встречи. Матч на время был остановлен. Позже игру возобновили.

Нидерланды с 8 очками занимают второе место в группе 3 лиги А, Венгрия с 5 очками — на третьей строчке.

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