Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 13:19

Тренер сборной Украины Ребров отказался от общения на русском с журналистами

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Ребров.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и нападающий команды Роман Яремчук отказались общаться с журналистами на русском языке, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел перед матчем Украины против Албании в Лиге наций.

Во время пресс-конференции переводчик, которого предоставила албанская сторона, попросил Реброва, говорившего на украинском, повторить свои слова на русском языке, однако пресс-атташе сборной Украины дал понять, что Ребров и Яремчук не будут говорить по-русски.

Ребров возглавляет сборную Украины с 2023 года. В конце карьеры футболиста украинец выступал в России за казанский «Рубин».

Сергей Ребров
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Украины по футболу
Читайте также
Бентанкура отстранили на 7 матчей за расистскую шутку о корейцах
Силовики задержали двоих подозреваемых в подрыве автомобиля офицера в Севастополе
Сборная России не примет участия в жеребьевке отбора ЧМ-2026
В Союзе пенсионеров назвали справедливым размер пенсии в 40% от средней зарплаты
Хлусевич может уйти в «Динамо». Что происходит в «Спартаке»
Лукашенко лишил званий более 20 экс-военнослужащих и силовиков
Популярное видео
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Лига наций 19 ноября: расписание и где смотреть матчи онлайн

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости