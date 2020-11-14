Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш на пресс-конференции перед матчем Лиги наций с Россией оценил игру форварда «Спартака» Александра Соболева.

— Что я думаю о Соболеве, который, скорее всего, заменит Дзюбу? Он — хороший футболист, играет хорошо.

— Что вы думаете о словах полузащитника сборной Германии Тони Крооса, который назвал футболистов марионетками в руках ФИФА и УЕФА и сказал, что не понимает смысла товарищеских матчей и Лиги наций?

— Трудно играть три матча за 10 дней вне зависимости от того, клуб это или сборная. Но нам нужно завершить все турниры, сделать свою работу.