Тренер сборной Турции: «Соболев — хороший футболист»
Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш на пресс-конференции перед матчем Лиги наций с Россией оценил игру форварда «Спартака» Александра Соболева.
— Что я думаю о Соболеве, который, скорее всего, заменит Дзюбу? Он — хороший футболист, играет хорошо.
— Что вы думаете о словах полузащитника сборной Германии Тони Крооса, который назвал футболистов марионетками в руках ФИФА и УЕФА и сказал, что не понимает смысла товарищеских матчей и Лиги наций?
— Трудно играть три матча за 10 дней вне зависимости от того, клуб это или сборная. Но нам нужно завершить все турниры, сделать свою работу.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.