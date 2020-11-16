Тренер сборной Швейцарии Петкович: «Надеюсь, что матч с Украиной состоится»

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович выразил надежду, что матч со сборной Украины не перенесут из-за коронавируса.

«В мировом футболе сейчас сложная ситуация, — цитирует Петковича сайт украинских каналов «Футбол 1/2/3». — Полгода коронавирус портит планы как сборным, так и клубам. У Швейцарии и Украины общие проблемы. И у нас, и у них из-за COVID не сыграют по четыре футболиста.

Сегодня в Швейцарии очередное тестирование и, надеюсь, результаты будут отрицательными. Очень хотелось бы, чтобы эта игра состоялась".

Матч Швейцария — Украина состоится 17 ноября. Начало в 22.45 по московскому времени. Ранее сообщалось, что три игрока сборной Украины заразились коронавирусом, и проведение матча под вопросом.