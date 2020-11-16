Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Тренер сборной Швейцарии Петкович: «Надеюсь, что матч с Украиной состоится»

22:33
Теги:

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович выразил надежду, что матч со сборной Украины не перенесут из-за коронавируса.

«В мировом футболе сейчас сложная ситуация, — цитирует Петковича сайт украинских каналов «Футбол 1/2/3». — Полгода коронавирус портит планы как сборным, так и клубам. У Швейцарии и Украины общие проблемы. И у нас, и у них из-за COVID не сыграют по четыре футболиста.

Сегодня в Швейцарии очередное тестирование и, надеюсь, результаты будут отрицательными. Очень хотелось бы, чтобы эта игра состоялась".

Матч Швейцария — Украина состоится 17 ноября. Начало в 22.45 по московскому времени. Ранее сообщалось, что три игрока сборной Украины заразились коронавирусом, и проведение матча под вопросом.

Дополнительная информация:

https://footballua.tv/news/93895-u-shveycarii-i-ukrainy-obshchie-problemy-nastavnik-shvaycer-nati-o-reshayushchey-bitve-v-lige-naciy

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир