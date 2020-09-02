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Тренер сборной Сербии: «России будет тяжело без Баринова и Миранчука»

19:30
Дмитрий Баринов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Баринов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович — о предстоящем матче в Лиге наций с Россией. Встреча пройдет 3 сентября в Москве.

— У России команда сильная, дисциплинированная и организованная, в коллективе их хорошая атмосфера, — заявил Тумбакович. — Игроки хорошо показали себя в чемпионате России.

— Каково вашему сопернику будет без Алексея Миранчука и Баринова?

— Оба — хорошие футболисты, особенно Миранчук. Без них будет тяжело, но в команде много отличных игроков.

— Как отреагировали на решение Неманьи Матича завершить карьеру в национальной команде?

— Нам будет не хватать. Могу сказать, что все игроки важны для нас. (Евгений Белоусов)

Россия — Сербия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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