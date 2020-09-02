Тренер сборной Сербии: «России будет тяжело без Баринова и Миранчука»
19:30
Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович — о предстоящем матче в Лиге наций с Россией. Встреча пройдет 3 сентября в Москве.
— У России команда сильная, дисциплинированная и организованная, в коллективе их хорошая атмосфера, — заявил Тумбакович. — Игроки хорошо показали себя в чемпионате России.
— Каково вашему сопернику будет без Алексея Миранчука и Баринова?
— Оба — хорошие футболисты, особенно Миранчук. Без них будет тяжело, но в команде много отличных игроков.
— Как отреагировали на решение Неманьи Матича завершить карьеру в национальной команде?
— Нам будет не хватать. Могу сказать, что все игроки важны для нас. (Евгений Белоусов)
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