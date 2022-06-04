Тренер сборной Португалии назвал Роналду лучшим футболистом мира
Тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш назвал форварда Криштиану Роналду лучшим футболистом мира, отвечая на вопрос о том, почему нападающий не попал в стартовый состав на матч Лиги наций с Испанией (1:1).
«У меня 26 игроков, а в старте я могу выпустить только 11. Не увидел, что он огорчен. Роналду — лучший в мире.
Остаться ли ему в «Манчестер Юнайтед»? Я не буду оценивать, это его выбор.
Роналду — лучший в мире. На каждый матч я выбираю ту или иную стратегию, в другой игре все может быть иначе. Я понимаю проблему вокруг Роналду, но все играть не могут», — цитирует Сантуша Bola.
Следующим соперником сборной Португалии будет Швейцария. Матч состоится 5 июня и начнется в 21.45 по московскому времени.
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