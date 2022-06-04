Тренер сборной Португалии назвал Роналду лучшим футболистом мира

Тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш назвал форварда Криштиану Роналду лучшим футболистом мира, отвечая на вопрос о том, почему нападающий не попал в стартовый состав на матч Лиги наций с Испанией (1:1).

«У меня 26 игроков, а в старте я могу выпустить только 11. Не увидел, что он огорчен. Роналду — лучший в мире.

Остаться ли ему в «Манчестер Юнайтед»? Я не буду оценивать, это его выбор.

Роналду — лучший в мире. На каждый матч я выбираю ту или иную стратегию, в другой игре все может быть иначе. Я понимаю проблему вокруг Роналду, но все играть не могут», — цитирует Сантуша Bola.