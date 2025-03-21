Далич: «Хорватия сыграла против Франции компактно и дисциплинированно»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу над Францией (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги наций.

«Хочу поздравить своих игроков с этим фантастическим достижением. Мы играли компактно и дисциплинированно. Даже не забив пенальти, мы не опустили руки. Мы создали много моментов, сохраняли построения в обороне, но старались не отсиживаться в защите.

Если предоставить Франции свободное пространство, она накажет тебя. Мы сделали замены в правильное время, чтобы сохранить интенсивность. Соперник имел моменты во втором тайме, когда мы, возможно, стали играть похуже. Мы добились большой победы, но через три дня будет уже другой матч», — цитирует Далича пресс-служба УЕФА.

Ответная игра состоится во Франции в воскресенье, 23 марта. Начало матча — 22:45 по московскому времени.