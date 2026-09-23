Тренер сборной Германии Клопп о завоевании трофеев: «Я ничего не буду обещать»

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп ответил на вопрос о том, сможет ли национальная команда завоевать трофеи под его руководством.

59-летний специалист был назначен на пост главного тренера сборной Германии в июле 2026 года.

«Я ничего не буду обещать. Что я могу обещать, так это то, что мы обязательно будем пробовать. Может сложиться впечатление, что у нас уровень подготовки ниже, чем в других странах. Когда что-то не получается, вы присматриваетесь и пытаетесь что-то изменить. Именно над этим мы сейчас и работаем.

Мы хотим быть максимально вовлеченными в каждую игру, чтобы у нас были хорошие шансы на победу. Нам нужно немного адаптировать наш футбол, действовать быстрее и внести некоторые коррективы. Мы уже начали это делать. Посмотрим, что произойдет завтра. Надеюсь, мы это увидим», — сказал Клопп на пресс-конференции.

24 сентября сборная Германии сыграет со сборной Нидерландов в Лиге наций. 27 сентября Германия проведет матч с Грецией.

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