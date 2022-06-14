Траунер прокомментировал поражение сборной Австрии в матче с Данией

Защитник сборной Австрии Гернот Траунер подвел итоги матча Лиги наций против Дании (0:2).

«Мы очень легко пропустили оба мяча. Когда выходишь с мячом из обороны, нельзя позволять сопернику делать заброс и через пять секунд бить по воротам. Такое случалось два или три раза в первом тайме. В остальном мы сыграли неплохо», — приводит слова Траунера официальный сайт УЕФА.

После этого матча Дания с 9 очками возглавляет группу 1 лиги А, Австрия с 4 очками — на третьей строчке.