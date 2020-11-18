Торрес: «Любой мечтает забить три мяча за сборную»

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес после победы над Германией в Лиге наций (6:0) признался, что невероятно счастлив. 20-летний испанец в этой встрече оформил хет-трик.

— Мы все в восторге от группы игроков, которая подобралась в сборной, и от того, как развиваются дела, — цитирует пресс-служба УЕФА Торреса. — Думаю, любой мечтает забить три мяча за сборную. У меня получилось сделать это в столь важном матче. Я невероятно счастлив. Мы захватили инициативу с первых минут и не позволили сборной Германии играть. Мы просто лишили ее всех шансов.