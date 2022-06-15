Торган Азар: «Не пропустить от Польши было очень важно»

Полузащитник сборной Бельгии Торган Азар прокомментировал победу над Польшей (1:0) в Лиге наций.

«Мы контролировали ситуацию в первом тайме, создали несколько опасных моментов и забили гол. Правда, в последние минуты у нас возникли проблемы. Здорово, что Миньоле помог удержать результат. Не пропустить было очень важно», — цитирует пресс-служба УЕФА Азара.

Бельгия набрала 7 очков и занимает второе место в группе. Польша осталась на третьем месте с 4 очками.