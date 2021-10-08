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Тейлор обслужит финальный матч Лиги наций Испания — Франция

11:46

Англичанин Энтони Тейлор назначен главным арбитром финального матча Лиги наций УЕФА между Испанией и Францией. Встреча пройдет 10 октября в Милане.

Помощниками Тейлора будут Гэри Бeсуик и Адам Нанн, четвертый судья — Крейг Поусон, ВАР — Стюарт Эттуэлл, ассистентами ВАР выступят Крис Кавана, Ли Беттс (все — Англия) и Пол ван Букел (Нидерланды).

Сербская бригада судей во главе с Срджаном Йовановичем обслужит матч за третье место между сборными Италии и Бельгии. Эта игра пройдет также 10 октября в Турине.

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Роман Шишов все материалы автора
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