Англичанин Энтони Тейлор назначен главным арбитром финального матча Лиги наций УЕФА между Испанией и Францией. Встреча пройдет 10 октября в Милане.

Помощниками Тейлора будут Гэри Бeсуик и Адам Нанн, четвертый судья — Крейг Поусон, ВАР — Стюарт Эттуэлл, ассистентами ВАР выступят Крис Кавана, Ли Беттс (все — Англия) и Пол ван Букел (Нидерланды).

Сербская бригада судей во главе с Срджаном Йовановичем обслужит матч за третье место между сборными Италии и Бельгии. Эта игра пройдет также 10 октября в Турине.