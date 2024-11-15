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Сегодня, 15:41

Терехин оценил перспективы сборной Белоруссии в игре с Северной Ирландией

Камила Абдурахманова
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Бывший нападающий сборной России Олег Терехин прокомментировал шансы сборной Белоруссии в предстоящем матче Лиги наций против Северной Ирландии.

«Результат в этом матче непредсказуемый, может случиться все. Но Северная Ирландия повыше классом. У них много легионеров, которые играют в Англии, поэтому они, конечно, сильнее. Плюс фактор домашнего поля, будет полный стадион. Но это только расклад до игры. Дай бог, чтобы белорусы зацепили очки», — заявил Терехин Legalbet.by.

Сборная Белоруссии 15 ноября проведет матч на выезде с Северной Ирландией, а 18 ноября — встречу в гостях с Болгарией. После четырех туров Лиги С Белоруссия занимает второе место в группе 3 с шестью очками. На первом месте находится Северная Ирландия с семью баллами, у Болгарии — 5 очков, у Люксембурга — 2.

Источник: Legalbet.by
Олег Терехин
Сборная Белоруссии по футболу
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