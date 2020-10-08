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«Те, кто вышел на поле, пытались играть». Шевченко — о разгроме от французов

08:12
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение от Франции (1:7) в контрольном матче.

«У нас сейчас очень много проблемных позиций, и мы не понимаем, кого сможем довызвать на ближайшие поединки. Сейчас ситуация очень тяжелая, но нужно как-то из нее выходить. Мы вызвали футболистов молодежной сборной», — цитирует Шевченко пресс-служба УАФ.

«В такой ситуации я могу сказать, что игроки отнеслись к матчу настолько серьезно, насколько это было возможно. Те, кто вышел на поле, пытались играть. Сравнивать наши две команды пока невозможно, но некоторые отрезки в нашем исполнении были неплохими — в частности, начало второго тайма. Франция — чемпион мира, к сожалению, мы не смогли привезти наш лучший состав, чтобы как-то пытаться конкурировать с ней».

Свой следующий матч Украина проведет в субботу, 10 сентября против Испании. Начало — в 21.45.

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