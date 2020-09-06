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«Такое ощущение, как будто бы ребята только собрались после длительного карантина». Ширко — о победе над Венгрией

21:53
6 сентября. Будапешт. Венгрия — Россия — 2:3. Россияне одержали вторую победу в Лиге наций. Фото Reuters
6 сентября. Будапешт. Венгрия — Россия — 2:3. Россияне одержали вторую победу в Лиге наций. Фото Reuters
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Экс-форвард сборной России и «Спартака» Александр Ширко прокомментировал победу национальной команды над Венгрией (3:2) в Лиге наций.

6&nbsp;сентября. Будапешт. Венгрия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 2:3. 46-я минута. Гол Мариу Фернандеса стал победным.Дали адреналина. Россия чуть не упустила победу над Венгрией

— Стратегически — это важная выездная победа, — рассказал «СЭ» Ширко. — Понятно, что есть недочеты, но их невозможно увидеть, если не проверить кандидатов в деле. Лига наций — хороший турнир, который позволяет наглядно увидеть на кого можно рассчитывать в будущем, а на кого — нет. Пока есть возможность — надо пробовать. Какие-то футболисты, возможно, не так хорошо заявили о себе, в следующей игре у кого появится шанс сыграть лучше. Кого бы мог выделить? Не сказал бы, что кто-то проявил себя очень ярко. Такое ощущение, как будто бы ребята только собрались после длительного карантина. Все очень аккуратненько, видно, что давно не играли, не собирались вместе. Хочется верить, что дальше будет только лучше и лучше, и мы увидим тот уровень сборной и те эмоции, которые были до пандемии. Надеюсь, все это вернется. (Тимур Ганеев)

Венгрия — Россия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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