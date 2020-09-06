Экс-форвард сборной России и «Спартака» Александр Ширко прокомментировал победу национальной команды над Венгрией (3:2) в Лиге наций.

— Стратегически — это важная выездная победа, — рассказал «СЭ» Ширко. — Понятно, что есть недочеты, но их невозможно увидеть, если не проверить кандидатов в деле. Лига наций — хороший турнир, который позволяет наглядно увидеть на кого можно рассчитывать в будущем, а на кого — нет. Пока есть возможность — надо пробовать. Какие-то футболисты, возможно, не так хорошо заявили о себе, в следующей игре у кого появится шанс сыграть лучше. Кого бы мог выделить? Не сказал бы, что кто-то проявил себя очень ярко. Такое ощущение, как будто бы ребята только собрались после длительного карантина. Все очень аккуратненько, видно, что давно не играли, не собирались вместе. Хочется верить, что дальше будет только лучше и лучше, и мы увидим тот уровень сборной и те эмоции, которые были до пандемии. Надеюсь, все это вернется. (Тимур Ганеев)