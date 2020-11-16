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Тадич: «Надеемся, что Сербия сможет победить Россию»

03:32
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Полузащитник сборной Сербии Душан Тадич прокомментировал итоги матча Лиги наций с Венгрией (1:1).

«Было сложно играть после психологического потрясения в четверг (сербы не пробились на Евро-2020, — прим. «СЭ»), но мы старались изо всех сил. Мы вышли вперед, а затем после этого они забили свой гол. Думаю, у нас были лучшие шансы во втором тайме, и я думаю, мы заслужили победу.

Мы надеемся, что сможем победить Россию, а Венгрия окажет нам услугу против Турции. Самое главное, что мы выиграем нашу следующую игру.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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