Тадич: «Надеемся, что Сербия сможет победить Россию»

Полузащитник сборной Сербии Душан Тадич прокомментировал итоги матча Лиги наций с Венгрией (1:1).

«Было сложно играть после психологического потрясения в четверг (сербы не пробились на Евро-2020, — прим. «СЭ»), но мы старались изо всех сил. Мы вышли вперед, а затем после этого они забили свой гол. Думаю, у нас были лучшие шансы во втором тайме, и я думаю, мы заслужили победу.

Мы надеемся, что сможем победить Россию, а Венгрия окажет нам услугу против Турции. Самое главное, что мы выиграем нашу следующую игру.