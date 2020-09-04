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«Ставлю все свои новые зубы, что бил». Зинченко — о победном голе в ворота Швейцарии

09:55
Александр Зинченко. Фото UEFA.com Александр Зинченко. Фото Reuters
Александр Зинченко. Фото UEFA.com
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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился впечатлениями от матча первого тура Лиги наций против Швейцарии (2:1). 23-летний хавбек «Манчестер Сити» забил победный мяч во втором тайме.

«Заслуженные три очка. Но есть двоякое чувство. Хоть и победили, но не удалось реализовать все задуманное на игру», — сказал Зинченко в эфире телеканала «Футбол 1».

«Было чувство, что соперник играет не в пять защитников, а в три. Никакого пространства в центре поля, нас постоянно выжимали. Как я забил? Ставлю все свои новые поставленные зубы, что сегодня бил по воротам», -подытожил украинский полузащитник.

Сборная Украины после первого тура находится на первом месте в четвертой группе дивизиона А. Следующий матч подопечные Андрея Шевченко проведут на выезде в воскресенье, шестого сентября, против Испании. Начало — в 21.45.

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