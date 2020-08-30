Станислав Черчесов: «Соболев и Фомин еще вчера знали, что их довызовут»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что форвард «Спартака» Александр Соболев и полузащитник «Динамо» Даниил Фомин еще вчера были проинформированы, что их вызовут на игры Лиги наций. Они заменили травмированных Евгения Луценко и Александра Головина.

— И Саша Соболев, и Фомин еще вчера знали, что мы их довызовем. Мы хотели просто все объявить после всех матчей, — сказал Черчесов в эфире передачи «После футбола». — Чтобы не каждый раз кого-то довызывать. Сейчас матчи (тура) закончились, остальные все здоровы.