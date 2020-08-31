Станислав Черчесов: «Ситуация с Дзюбой и Соболевым не отвлекает, потому что была решена вовремя»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью пресс-службе национальной команды высказался на тему конфликта форвардов Артема Дзюбы и Александра Соболева. Оба футболиста были вызваны в национальную команды на игры Лиги наций с Сербией и Венгрией.

— Отвлекают ли ситуации подобные конфликту Дзюбы и Соболева?

— Абсолютно не отвлекают, если все сделано вовремя. Если бы это сегодня делалось, то тогда бы отвлекало. Но это было сделано до сборов, сейчас ситуация прозрачная, проблем нет.

Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45. «СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Россия — Сербия.