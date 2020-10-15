Станислав Черчесов: «Сборная России осложнила себе жизнь? Это со стороны так кажется»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что команда не осложнила себе борьбу за первое место в группе Лиги наций. Россияне на октябрьском сборе уступили в товарищеской игре Швеции (1:2), а затем сыграли вничью с Турцией (1:1) и с Венгрией (0:0).

— На том сборе было две победы, сейчас 2 ничьи и поражение, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ». -Мы на первом месте и ждем следующего сбора. Легче никогда не бывает.

— Мы осложнили себе жизнь в борьбе за первое место в группе.

— Почему осложнили? Это со стороны так кажется. Есть турнирная борьба. Может, к следующему сбору у нас будут все здоровы, у них будет кто-то болеть. Жаль, что мы не выиграли, но есть и плюсы. Новички вышли в матчах за сборную.

Мы хорошо размялись, начали с места в карьер, но видите как в футболе бывает. Не знаю, был пенальти или нет, но в любом случае моменты мы создавали.