Черчесов — после поражения сборной Казахстана от Словении: «Всех поздравляю с хорошей игрой»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов уверен, что команда добьется успеха, несмотря на третье поражение подряд.

В воскресенье, 13 октября, подопечные Черчесова уступили Словении в матче группового турнира Лиги наций (0:1). Ранее сборная Казахстана проиграла словенцам в первой встрече со счетом 0:3 и Австрии (0:4).

«Всех поздравляю с хорошей игрой. Это другой футбол, по сравнению с первым матчем против Норвегии. Надо подкреплять голами, нас это все ждет. Мы играли хорошо. Но во втором тайме при счете 0:1 не выходили игроки атакующие игроки Шушеначев, Самородов, Оразов, а вышли футболисты оборонительного плана», — приводят Vesti.kz слова Черчесова.

Казахстан с одним очком занимает последнее место в группе 3 лиги B. На 14 октября у команды запланирован домашний матч против Австрии. Игра начнется в 18.00 по московскому времени.

61-летний Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне этого года.