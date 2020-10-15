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Станислав Черчесов: «Первое место в группе сохранили, и это немаловажно»

15:56
Станислав Черчесов. Фото Instagram
Станислав Черчесов. Фото Instagram
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги октябрьских матчей национальной команды. В октябре россияне уступили в товарищеской игре Швеции (1:2) и сыграли вничью в Лиге наций с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0).

«Три игры за десять дней — новый опыт. Первое место в группе сохранили, и это немаловажно. Информации получено достаточно, обязательно все проанализируем и сделаем выводы к ноябрьскому сбору», — написал Черчесов в Instagram.

Россия — Венгрия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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