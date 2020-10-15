Станислав Черчесов: «Первое место в группе сохранили, и это немаловажно»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги октябрьских матчей национальной команды. В октябре россияне уступили в товарищеской игре Швеции (1:2) и сыграли вничью в Лиге наций с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0).

«Три игры за десять дней — новый опыт. Первое место в группе сохранили, и это немаловажно. Информации получено достаточно, обязательно все проанализируем и сделаем выводы к ноябрьскому сбору», — написал Черчесов в Instagram.