Станислав Черчесов: «Недобрали очки. Настраивались на две победы»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после матча Лиги наций против сборной Венгрии (0:0) отметил, что команда настраивалась на две победы. На прошлой неделе россияне сыграли вничью с Турцией.

— Почему команда прессинговала не так высоко, как обычно?

— Мы планировали прессинговать, но не получалось у нас. Венгры выходили из-под прессинга неплохо. Тем более они играли длинными передачами и старались отрезать наших игроков. Во втором тайме нам это стало лучше удаваться, а всю игру прессинговать тяжеловато. С любой командой.

— Какой опыт дал этот сбор с тремя матчами за короткое время?

— Мы три матча проводили впервые за всю историю. И не только мы. К тремя матчам присоединились еще и травмированные, и игроки, которые покинули сбор из-за подозрительных или положительных тестов. Но команда нашла внутренние резервы, чтобы компенсировать отсутствие игроков. Я поблагодарил игроков за этот сбор. Очки мы недобрали, естественно. Мы настраивались на две победы. К сожалению, нам это не удалось. (Гоша Чернов)