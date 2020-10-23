Станислав Черчесов: «Не люблю слово «стресс», но из-за коронавируса в сборной 2-3 дня испытывал напряжение»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как отнесся к положительным тестам на коронавирус в национальной команде во время октябрьских сборов.

— В октябре положительные тесты на коронавирус сдали Гильерме, Мариу Фернандес, Георгий Джикия. Испытывали ли вы в связи с этим стресс, были ли долгие раздумья по поводу замены этих игроков? — вопрос Черчесову.

— Раздумья всегда есть, — сказал в эфире канала «Россия 24» Черчесов. — Когда мы вызываем игроков, мы просчитываем какие-то вещи, потому что можно заразиться коронавирусом, а можно получить травму на разминке или на 5-й минуте матча. Мы стараемся просчитывать какие-то ходы наперед, вызываем игроков, хотя со стороны иногда не понятно, почему вызван тот или иной футболист. Мы достаточно качественно возместили потерю Джикии и Мариу Фернандеса, но... Вы сказали слово «стресс», которое я тоже не люблю, но это был первый раз, когда мне понадобилось 2-3 дня, чтобы прийти в себя. Стресс был не из-за трех игр, а из-за коронавирусного регламента. Проверки с утра, в обед... Думаешь: «Я вообще к вечеру досчитаюсь хоть кого-то из игроков?». Мы же не можем заявлять тех, кто не прошел тесты УЕФА. Это, конечно, внутреннее напряжение, хотя во время сборов я его не ощущал, а вот после того, как мы отыграли, приехал домой и еще 2-3 дня мне не было комфортно.