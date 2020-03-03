Станислав Черчесов: «Лига наций? У нас на повестке дня чемпионат Европы»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал обозревателю «СЭ» результаты жеребьевки Лиги наций-2020/21, состоявшейся сегодня в Амстердаме.

— Насколько важны для вас результаты жеребьевки этого турнира? — вопрос Черчесову.

— У нас на повестке дня чемпионат Европы, и сейчас о Лиге наций мы думать не будем. Чисто формально мы сегодня все выслушали, но есть главный турнир, в котором нужно брать максимум. А уже после него будем идти шаг за шагом. Скоро узнаем календарь и в зависимости от нее будем выстраивать план работы.

— Была ли для вас разница, кто из соперников попадется?

— Предпочтений абсолютно никаких не было — все команды плюс-минус одного уровня. А разница между ними есть — все же у всех разные стили. В прошлой Лиге наций мы уже играли со сборной Турции, с тех пор она стала чуть лучше после прихода на пост главного тренера Шенола Гюнеша. Сербов мы знаем, будем играть с ними контрольный матч перед Евро (6 июня в Москве, — Прим. И.Р.). С Венгрией встречались перед Кубком конфедераций. (Игорь Рабинер)

Станислав Черчесов: «До Евро-2020 о Лиге наций думать не будем»