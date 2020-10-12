Станислав Черчесов: «К двум центрфорвардам у Турции оказались не очень готовы»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлением от игры Лиги наций против Турции (1:1). По словам специалиста, команда играла вторым номером во втором тайме из-за давления со стороны соперника.

— Соперник вынуждал так играть, — сказал Черчесов в эфире «Матч премьер». — Дали знать о себе замены. Есть игроки, которые могут усилить состав. К двум центрфорвардам мы были не очень готовы. Потом выпустили одного опорника, чтобы пыл соперника охладить. Это нам удалось, но не удалось впереди добавить.

Пусть не обидятся на меня отсутствующие игроки, они прекрасно знают, что мы верим в тех футболистов, которые у нас есть. Думаю, зрителям игра понравилась.