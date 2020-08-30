Станислав Черчесов: «Дорогу в Новогорск не забыл»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к матчам Лиги наций. 3 сентября россияне дома сыграют с Сербией, 6 сентября — на выезде с Венгрией.

— Вчера приехали Кудряшов, Нойштедтер и Кузяев, сегодня еще троица спартаковцев занимались, — сказал Черчесов в эфире «После футбола». — Завтра будет уже общая восстановительная для всех, ну и собрание будет вечером. Посмотрим, в каком состоянии будет команда. Естественно, будем нацелены во-первых на турнир, во-вторых — на конкретные матчи.

Почти год же не играли, это вообще уму непостижимо. Но в Новогорск я заезжал, смотрел, как поля, поэтому дорогу я сюда не забыл.