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Сегодня, 22:18

Стал известен срок возможного нового контракта Магомеда Адиева со сборной Казахстана

Иван Шитик
Корреспондент
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Новый контракт тренер Магомеда Адиева со сборной Казахстана, по которому стороны сейчас ведут переговоры, будет действовать до конца чемпионата Европы 2024 года, сообщает «РБ Спорт».

В договоре планируется прописать задачу выхода на чемпионат Европы 2024 года или попадания в стыковые матчи. По результатам ее выполнения будет приниматься дальнейшее решение.

Адиев возглавляет сборную Казахстана с 27 апреля. Под его руководством команда стала победителем своей группы в Лиге наций. Действующее соглашение тренера в сборной истекает в конце года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/stal-izvesten-srok-novogo-kontrakta-magomeda-adieva-so-sbornoj-kazahstana/

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона 0
Бавария 2
Перерыв

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

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26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Магомед Адиев
Сборная Казахстана по футболу
0
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