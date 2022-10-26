Стал известен срок возможного нового контракта Магомеда Адиева со сборной Казахстана

Новый контракт тренер Магомеда Адиева со сборной Казахстана, по которому стороны сейчас ведут переговоры, будет действовать до конца чемпионата Европы 2024 года, сообщает «РБ Спорт».

В договоре планируется прописать задачу выхода на чемпионат Европы 2024 года или попадания в стыковые матчи. По результатам ее выполнения будет приниматься дальнейшее решение.

Адиев возглавляет сборную Казахстана с 27 апреля. Под его руководством команда стала победителем своей группы в Лиге наций. Действующее соглашение тренера в сборной истекает в конце года.