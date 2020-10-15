«Сражались достойно и победили заслуженно». Мархель — о победе над Казахстаном
06:08
Главный тренер сборной Белоруссии Михаил Мархель остался доволен игрой команды в матче Лиги наций против Казахстана (2:0). Также он объяснил замену Ивана Маевского в самом начале второго тайма.
— Во втором тайме упустили инициативу, нам не совсем хватало свежести, — цитирует пресс-служба УЕФА Мархеля. — Но, в целом, ребята молодцы, сражались достойно и победили заслуженно. Что касается Маевского, то его заменил, потому что он почувствовал недомогание.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030075--belarus-vs-kazakhstan/