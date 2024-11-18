Спаллетти — о поражении от Франции: «Италии не удалось сыграть так, как мы это делали в других случаях»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти подвел итоги матча группового турнира Лиги наций против Франции (1:3).

«Мы вышли и сразу же пропустили со стандарта. Затем мы не смогли сохранять спокойствие и потратили много энергии. После того, как мы забили гол, сделав счет 1:2, казалось, что мы справимся, но затем мы снова пропустили со стандарта. Нам не удалось сыграть так, как мы это делали в других случаях. Наша игра в пас была недостаточно чистой, и мы позволили Франции закрыть нас.

Это поражение создает некоторые проблемы с точки зрения веры, но оно не должно отнимать у нас уверенность, которую мы приобрели и которую мы снова продемонстрировали. Мне жаль болельщиков, потому что на стадионе была отличная атмосфера», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.

Франция набрала 13 очков и заняла первое место в группе 2 лиги A. Команда Дидье Дешама обошла Италию (13) по дополнительным показателям. Бельгия и Израиль набрали по 4 очка.