Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 02:31

Спаллетти — о поражении от Франции: «Италии не удалось сыграть так, как мы это делали в других случаях»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти подвел итоги матча группового турнира Лиги наций против Франции (1:3).

«Мы вышли и сразу же пропустили со стандарта. Затем мы не смогли сохранять спокойствие и потратили много энергии. После того, как мы забили гол, сделав счет 1:2, казалось, что мы справимся, но затем мы снова пропустили со стандарта. Нам не удалось сыграть так, как мы это делали в других случаях. Наша игра в пас была недостаточно чистой, и мы позволили Франции закрыть нас.

Это поражение создает некоторые проблемы с точки зрения веры, но оно не должно отнимать у нас уверенность, которую мы приобрели и которую мы снова продемонстрировали. Мне жаль болельщиков, потому что на стадионе была отличная атмосфера», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.

Франция набрала 13 очков и заняла первое место в группе 2 лиги A. Команда Дидье Дешама обошла Италию (13) по дополнительным показателям. Бельгия и Израиль набрали по 4 очка.

Лига наций УЕФА
Сборная Италии по футболу
Сборная Франции по футболу
Лучано Спаллетти
Читайте также
Фигуристка Дорошевская рассказала о жизни в Курске
Спивак сделал критическое заявление о Соболеве. Он не видит форварда в основе «Зенита»
Прощание с солистом Мариинки Шкляровым пройдет в Петербурге 21 ноября
Якупов вернулся в «Авангард» в результате обмена с «Куньлунем»
Захарова заявила, что Путин уже высказывался по теме ударов Украины по РФ
Аргентина пригрозила блокировкой коммюнике саммита G20 в Бразилии
Популярное видео
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Лига наций, результаты 17 ноября: Франция победила Италию, Англия обыграла Ирландию и другие матчи

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости