24 марта, 15:34

Спаллетти и Доннарумму резко раскритиковали в Италии за матч с Германией

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

23 марта сборная Италии сыграла вничью c Германией (3:3) в Дортмунде и уступила ей по итогам двух матчей дорогу в полуфинал Лиги наций.

Ведущее спортивное СМИ Италии признало голкипера «Скуадры адзурры» Джанлуиджи Доннарумму худшим игроком в этом матче — оценка 4,5. Вот комментарий La Gazzetta dello Sport об игре капитана итальянцев и основного голкипера «ПСЖ», за который выступает россиянин Матвей Сафонов: «За один только эпизод, в котором команда пропустила ключевой второй гол, ему можно было поставить 3,0. Но потом он дважды спас партнеров и едва не выручил в третьем голевом эпизоде». Corriere dello Sport поставило голкиперу 5,5, Tuttosport — 6,0.

Что касается бывшего главного тренера «Зенита» Лучано Спаллетти, то Tuttosport его уничтожило — 4,0: «Первый тайм останется несмываемым грязным пятном на репутации нашей сборной. Игра во втором тайме показала, насколько трусливой была изначальная тактика, избранная на эту встречу». Оценка Спаллетти от La Gazzetta dello Sport — 5,5, от Corriere dello Sport — 6,0.

Джанлуиджи Доннарумма
Сборная Германии по футболу
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
  • hottie

    У Кудинова всегда одна из двух новостей как правило: итальянские СМИ ругают Доннарумму или итальянские СМИ хвалят Сафонова. Третьего не дано.

    24.03.2025

  • fonkom

    А вы второй гол видели? Это же действительно эпикфэйл)

    24.03.2025

  • инок

    Германия забыла выйти на втором тайм. Это бывает наказуемо. А так итальянцы забили все, что имели. Неизвестно, чем-бы закончиилась эта игра, если-бы не ляп Доннаруммы.))

    24.03.2025

  • Степочкин

    А всех остальных вратарей проигравших сборных видимо резко хвалят?! Или это так хочется показать мол какой наш Сафонов все-таки молодец, а Доннарумма такой говнюк и не место ему в ПСЖ? Сразу возникает вопрос - а сколько голов в матче забили полузащитники или нападающие, чтобы с читстой совестью "резко критиковать Доннарумму"? Ну мол мы забили, а ты пропустил и из-за тебя проиграли..

    24.03.2025

    • Педри считает, что Испания вышла в полуфинал Лиги наций благодаря Унаи Симону

    Рюдигер — о матче с Италией: «Мы сами усложнили себе задачу»

