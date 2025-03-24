Спаллетти и Доннарумму резко раскритиковали в Италии за матч с Германией

23 марта сборная Италии сыграла вничью c Германией (3:3) в Дортмунде и уступила ей по итогам двух матчей дорогу в полуфинал Лиги наций.

Ведущее спортивное СМИ Италии признало голкипера «Скуадры адзурры» Джанлуиджи Доннарумму худшим игроком в этом матче — оценка 4,5. Вот комментарий La Gazzetta dello Sport об игре капитана итальянцев и основного голкипера «ПСЖ», за который выступает россиянин Матвей Сафонов: «За один только эпизод, в котором команда пропустила ключевой второй гол, ему можно было поставить 3,0. Но потом он дважды спас партнеров и едва не выручил в третьем голевом эпизоде». Corriere dello Sport поставило голкиперу 5,5, Tuttosport — 6,0.

Что касается бывшего главного тренера «Зенита» Лучано Спаллетти, то Tuttosport его уничтожило — 4,0: «Первый тайм останется несмываемым грязным пятном на репутации нашей сборной. Игра во втором тайме показала, насколько трусливой была изначальная тактика, избранная на эту встречу». Оценка Спаллетти от La Gazzetta dello Sport — 5,5, от Corriere dello Sport — 6,0.