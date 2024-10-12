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Сегодня, 14:20

Сотрудники правопорядка Италии готовят усиленную безопасность на матч с Израилем в Лиге наций

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Правоохранительные органы Италии готовят усиленную безопасность на матч 3-го тура группового этапа Лиги наций против Израиля, сообщает One.co.il.

По данным источника, итальянские структуры готовятся к предстоящему матчу как к событию уровня «максимального риска» в контексте безопасности. За несколько часов до встречи со стороны про-палестинских активистов ожидается проведение крупной политической демонстрации, связанной с боевыми действиями на Ближнем Востоке. Участникам акции будет запрещено двигаться к стадиону в Удине.

На матче будет задействовано 450 стюардов, сотни полицейских и сотрудников спецподразделений.

Встреча между национальными сборными Италии и Израиля состоится в понедельник, 14 октября.

Эли Швидлер

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Сборная Израиля по футболу
Сборная Италии по футболу
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