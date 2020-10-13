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«Состояние улучшается». Черчесов — о готовности Черышева перед матчем Россия — Венгрия

14:05
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем Лиги наций против Венгрии заявил, что нападающий Денис Черышев постепенно набирает привычную форму. Форвард «Валенсии» вышел на замену в игре с Турцией 11 октября (1:1).

«Состояние улучшается. Последний матч он вышел не так, как мы хотели. И он сам хотел. Мы с ним поговорили. Надеюсь, он будет больше приносить пользы. Другое дело, что у него была травма. Мы не можем разбрасываться футболистами. Но игрок должен проводить на поле — секунду или больше — на максимуме своих возможностей», — сказал Черчесов. (Наталья Юрина)

Матч Россия — Венгрия состоится в среду, 14 октября, в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 21.45 (мск).

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