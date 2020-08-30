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Соболев и Фомин вызваны в сборную России

22:16
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев и, как уже сообщал «СЭ», полузащитник «Динамо» Даниил Фомин вызваны в сборную России, информирует пресс-служба национальной команды. Россиянам предстоят игры Лиги наций против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября).

Александр Соболев и&nbsp;Артем Дзюба.Соболев и Дзюба поговорили. А в чем был их конфликт

Соболев и Фомин заменили получивших травмы Евгения Луценко («Арсенал) и Александра Головина («Монако»).

Напомним, что Соболев не был включен в первоначальный состав из-за конфликта с капитаном сборной Артемом Дзюбой, о чем сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. После этого Соболев поговорил с Дзюбой и уладил конфликт.

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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