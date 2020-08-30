Соболев и Фомин вызваны в сборную России

Нападающий «Спартака» Александр Соболев и, как уже сообщал «СЭ», полузащитник «Динамо» Даниил Фомин вызваны в сборную России, информирует пресс-служба национальной команды. Россиянам предстоят игры Лиги наций против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября).

Соболев и Фомин заменили получивших травмы Евгения Луценко («Арсенал) и Александра Головина («Монако»).

Напомним, что Соболев не был включен в первоначальный состав из-за конфликта с капитаном сборной Артемом Дзюбой, о чем сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. После этого Соболев поговорил с Дзюбой и уладил конфликт.