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«Уже уехал за город отдыхать...» Соболев — о вызове в сборную России

30 августа 2020, 23:44
Александр Соболев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как узнал о вызове в сборную России на сентябрьские матчи Лиги наций. Форвард заменит травмированного форварда «Арсенала» Евгения Луценко. Сегодня вечером он прибыл в Новогорск.

— Если честно, я уже уехал за город отдыхать: после матча в команде дали несколько выходных, — сказал Соболев в интервью пресс-службе сборной. — Мне позвонили, сказали, что я вызван. Я сразу собрался и поехал. Было неожиданно, очень рад.

— Какие эмоции?

— Конечно, только положительные!

— «Спартак» сейчас на первом месте. Перенесете победный дух в сборную?

— Тут еще Джикия, Зобнин, Бакаев. Постараюсь.

Россия 3 сентября сыграет дома с Сербией и 6 сентября на выезде с Венгрией.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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