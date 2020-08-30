«Уже уехал за город отдыхать...» Соболев — о вызове в сборную России
30 августа 2020, 23:44
Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как узнал о вызове в сборную России на сентябрьские матчи Лиги наций. Форвард заменит травмированного форварда «Арсенала» Евгения Луценко. Сегодня вечером он прибыл в Новогорск.
— Если честно, я уже уехал за город отдыхать: после матча в команде дали несколько выходных, — сказал Соболев в интервью пресс-службе сборной. — Мне позвонили, сказали, что я вызван. Я сразу собрался и поехал. Было неожиданно, очень рад.
— Какие эмоции?
— Конечно, только положительные!
— «Спартак» сейчас на первом месте. Перенесете победный дух в сборную?
— Тут еще Джикия, Зобнин, Бакаев. Постараюсь.
Россия 3 сентября сыграет дома с Сербией и 6 сентября на выезде с Венгрией.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020