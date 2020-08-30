Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как узнал о вызове в сборную России на сентябрьские матчи Лиги наций. Форвард заменит травмированного форварда «Арсенала» Евгения Луценко. Сегодня вечером он прибыл в Новогорск.

— Если честно, я уже уехал за город отдыхать: после матча в команде дали несколько выходных, — сказал Соболев в интервью пресс-службе сборной. — Мне позвонили, сказали, что я вызван. Я сразу собрался и поехал. Было неожиданно, очень рад.

— Какие эмоции?

— Конечно, только положительные!

— «Спартак» сейчас на первом месте. Перенесете победный дух в сборную?

— Тут еще Джикия, Зобнин, Бакаев. Постараюсь.

Россия 3 сентября сыграет дома с Сербией и 6 сентября на выезде с Венгрией.