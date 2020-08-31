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Соболев и Дзюба сделали совместное фото

15:07
Александр Соболев и Артем Дзюба. Фото сборная России
Александр Соболев и Артем Дзюба. Фото сборная России
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Нападающие сборной России Александр Соболев и Артем Дзюба сделали совместное фото на сборах в Новогорске. Форвард «Спартака» изначально не был вызван в национальную команду на матчи Лиги наций из-за ссоры с Дзюбой, но в итоге вопрос был решен, и Соболев приехал в расположение сборной вместо травмированного Евгения Луценко.

Сами футболисты в интервью отметили, что конфликт был раздут.

Сборная России в сентябре сыграет с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября).

Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45. «СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Россия — Сербия.

Россия — Сербия

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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