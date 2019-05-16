СМИ: Кейна вызовут в сборную Англии на финальный турнир Лиги наций

Форвард сборной Англии Харри Кейн будет вызван в команду на финальный турнир Лиги наций, сообщает Sky Sports.

Сообщается, что нападающий "Тоттенхэма" получит вызов, несмотря на то, что не выходил на поле с 9 апреля, когда он играл против "Манчестер Сити". Ранее появилась информация, что он может принять участие в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов 1 июля.

При этом участие игрока как в финале Лиги чемпионов, так и в финальном турнире Лиги наций остается под вопросом. Однако главный тренер англичан Гарет Саутгейт намерен включить нападающего в заявку в любом случае.

Финальный турнир Лиги наций пройдет в Португалии с 5 по 9 июня. 5 июня состоится полуфинал Португалия - Швейцария, 6 июня - Голландия - Англия. 9 июня пройдут матч за третье место и финал.

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