Словения сыграла вничью с Грецией, Молдавия не смогла обыграть Косово

Сборная Словении в матче первого тура Лиги наций сыграл вничью с Грецией со счетом 0:0.

Словенский полузащитник ЦСКА Яка Бийол заработал желтую карточку.

В другом матче лиги C Молдавия сыграла вничью с Косово — 1:1. В лиге D Фарерские острова обыграли Мальту со счетом 3:2.

Лига наций C

Группа 3

Словения — Греция — 0:0

Словения: Облак, Мевля, Блажич, Стоянович, Балковец, Реп (Живец, 52), Вучкич (Зайц, 61), Бохар, Ветрих, Бийол (Коутер, 78), Шпорар.

Греция: Баркас, Сиовас, Бакакис, Яннулис, Сварнас, Зека, Курбелис, Манталос (Масурас, 87), Бакасетас, Павлидис (Фунтас, 76), Лимниос.

Предупреждения: Блажич, 72. Бакакис, 77. Бийол, 78. Зайц, 89.

Судья: Мэдден (Шотландия).

3 сентября. Любляна. Стадион «Стожице».

Группа 4

Болгария — Ирландия — 1:1 (0:0)

Голы: Краев, 56 (1:0). Даффи, 90+3 (1:1).

Болгария: Георгиев, Занев (Габалов, 79), Недялков, Попов, Димитров, Костадинов, Неделев (Цветков, 83), Малинов, Иванов, Краев, Делев (Карагарен, 76).

Ирландия: Рэндолф, Стивенс, Даффи, Доэрти, Иган, Маккарти (Брэйди, 70), Хендрик, Хурихэйн, О`Дауда (Робинсон, 74), Конноли, Ида (Лонг, 77).

Предупреждение: Стивенс, 22.

Судья: Хиглер (Голландия).

3 сентября. София. Стадион «Васил Левски».

Лига наций D

Группа 1

Фарерские острова — Мальта — 3:2 (1:1)

Голы: К.Ольсен, 25 (1:0). Дегабриэле, 37 (1:1). Аджус, 73 (1:2). А.Ольсен, 87 (2:2). Хендрикссон Ольсен, 90 (3:2).

Фарерские острова: Нильсен, Давидсен, Наттестад, С.Ватнхамар, Ханссон, Ватнсдаль, Хендрикссон Ольсен, Бьярталид (Йоханнесен, 80), Даниэльсен, К.Ольсен (А.Ольсен, 72), М.Ольсен (Сойлу, 65).

Мальта: Бонелло, Аджус, Ст.Борг, Камензули, З.Мускат, Гамбин, Гийомье (Тема, 79), Пизани (Р.Мускат, 85), Дегабриэле (П.Мбонг, 71), Нвоко, Д.Мбонг.

Предупреждения: С.Ватнхамар, 51. Гийомье, 68. Нвоко, 86. Даниэльсен, 90+2.

Судья: Фаркаш (Венгрия).

3 сентября. Торсхавн. Стадион «Торсволлур».