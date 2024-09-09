Сборные Словении и Казахстана сыграют в матче Лиги наций УЕФА

Словения и Казахстан сыграют в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА в понедельник, 9 сентября. Команды выступают в Лиге В. Стартовый свисток игры в Любляне прозвучит в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет платформа Okko Sport, трансляция доступна по платной подписке на онлайн-кинотеатр.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги наций. Основные события игры Словения — Казахстан будут доступны в матч-центре нашего сайта.

Словения и Казахстан играют в группе 3. Команды стартовали в Лиге наций с ничьих: словенцы сыграли с Австрией (1:1), а казахстанцы — с Норвегией (0:0).

В 2023 году Словения оба раза обыграла Казахстан в матче отборочного турнира Евро-2024.